Физкультура и спорт в эпоху Ким Чон Ына

С момента прихода к власти Ким Чон Ына прошло более десяти лет. За это время в Северной Корее произошло множество изменений в политической, военной, экономической и социальной сферах. Среди них особое внимание обращают на себя перемены в спортивной политике. Вскоре после своего прихода к власти Ким Чон Ын создал Национальную комиссию по вопросам спорта, которая отвечает за политику в области физической культуры и различные спортивные проекты. С тех пор ращение КНДР в спортивную державу продвигается в качестве одной из национальных целей. Были построены, в частности, горнолыжный комплекс Масикрён в окрестностях Вонсана провинции Канвондо. В Пхеньяне появились конноспортивный комплекс Мирим и спортивная деревня на улице Чхончхун-кори. В 2012 году была создана Пхеньянская международная футбольная школа. В этой школе воспитывались такие звёзды северокорейского футбола как Хан Гван Сон. Иногда её выпускники отправлялись в европейские клубы, принося прибыль в иностранной валюте. Можно сказать, что это как раз то, что характеризует северокорейский спорт при Ким Чон Ыне.

О национальной спортивной политике и массовом спорте в Северной Корее мы поговорим со старшим научным сотрудником Корейского института спорта и спортивной медицины господином Сон Мун Чжоном.