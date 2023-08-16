Скоро осень

Физкультура и спорт в эпоху Ким Чон Ына
2023-08-16
2023-08-16
16 августа в парке Синхва в комплексе для отдыха JEJU SHINHWA WORLD в городе Согвипхо на острове Чечжудо расцвели космеи. Эти цветы считаются в Корее символами осени.
(Yonhap News)
2023-08-16
2023-08-17 11:16:03
2023-08-16 15:27:25
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