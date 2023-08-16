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Скоро осень

2023-08-16

Новости



16 августа в парке Синхва в комплексе для отдыха JEJU SHINHWA WORLD в городе Согвипхо на острове Чечжудо расцвели космеи. Эти цветы считаются в Корее символами осени. 

(Yonhap News)

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