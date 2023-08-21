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Дата рождения: 12 февраля 1990 г.

Рост: 158 см

Вес: 42 кг

Дебют: Сериал «Тайны школьного двора» (비밀의 교정), 2006 г.





Актриса Пак По Ён начала свою карьеру в 2006 году. Её первой работой стал сериал телеканала EBS «Тайны школьного двора». На следующий год на экраны вышли ещё три сериала с её участием. В одном из них под названием «Влюблённая ведьма» (마녀유희) актриса сыграла детскую роль главной героини. Главный успех ждал актрису в 2008 году, когда состоялась премьера фильма «Быстрый скандал» (과속스캔들) о внебрачном ребёнке популярного в стране радиоведущего. Её партнёром по съёмочной площадке стал известный в РК актёр Чха Тхэ Хён (차태현). Спустя четыре года на экраны выходит ещё один фильм с Пак По Ён в главной роли под названием «Мальчик-оборотень» (늑대소년). Это история любви о девушке, переехавшей с семьёй в провинцию, и молодом человеке, обладающем невероятной силой. Роль последнего сыграл актёр Сон Чжун Ги (송중기). В творчестве Пак По Ён внимания заслуживают ещё три сериала. Это «О, мой призрак» (오 나의 귀신님) 2015 года, «Силачка То Бон Сун» (힘쎈여자 도봉순) 2017 года и «Однажды 'разрушение' вошло в дверь моего дома» (어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다) 2021 года. В 2023 году на состоялась премьера последнего фильма Пак По Ён «Бетонная утопия» (콘크리트 유토피아). Его действие разворачивается в Сеуле, полностью разрушенном в результате сильнейшего землетрясения. Местом сбора выживших становится многоквартирный дом – единственное здание в городе, уцелевшее после подземных толчков.