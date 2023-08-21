Вышел веб-комикс об участниках группы NCT

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Компания Kakao Entertainment представила контент об участниках южнокорейского бойз-бенда NCT от продюсерского агентства SM Entertainment. Это веб-комикс NCT: Dream Contact и веб-роман Rise & Realize. Веб-комикс состоит из пяти серий. Две из них были опубликованы 18 августа и доступны для просмотра на платформе Kakao Page. Сюжет веб-комикса повествует о мировоззрении группы NCT, объединённом музыкой и мечтами его участников. Веб-роман рассказывает о персонажах начинающей группы Rise и их проблемах, связанных с трудностями жизненного роста. Контент состоит из восьми эпизодов, два из которых доступны для бесплатного просмотра на платформе Kakao Page.