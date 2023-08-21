Актриса Ким Тхэ Ри озвучит мультипликационный фильм

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Актриса Ким Тхэ Ри (김태리) и актёр Хон Гён (홍경) озвучат мультипликационный фильм «Затерянные в звёздном свете» (이 별에 필요한). Героиня по имени Нан Ён отправляется на Марс в поисках своей матери, пропавшей по дороге на Землю. Всё, что у неё осталось в память о матери – это старый проигрыватель. Вместе с ней в поисках пропавшей принимает участие парень по имени Джей, влюблённый в главную героиню. Недавно Ким Тхэ Ри и Хон Гён снялись в сериале «Демон» (악귀) телеканала SBS, показ которого завершился в июле 2023 года. Это будет первый мультипликационный фильм производства компании Netflix. Его снимет режиссёр Хан Чжи Вон (한지원). Ранее она представила мультипликационный фильм «То лето» (그 여름), премьера которого состоялась в июне 2023 года.