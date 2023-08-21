Фильм «Бетонная утопия» номинирован на «Оскар»

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Южнокорейский фильм «Бетонная утопия» (콘크리트 유토피아) режиссёра Ом Тхэ Хва (엄태화) номинирован на премию Американской академии кинематографических искусств и наук 2024 года в категории «Лучший зарубежный полнометражный фильм». Об этом сообщает кинопрокатная компания Lotte Entertainment со ссылкой на Корейский комитет развития кинематографии. По мнению членов жюри, фильм режиссёра Ом Тхэ Хва затрагивает важную для южнокорейского общества тему. В центре сюжета обычные граждане и уцелевший после землетрясения многоквартирный дом, который играет важную роль в жизни южнокорейцев, поскольку является символом богатства. Раскрывая проблему классового разделения общества, кинолента имеет схожие черты с фильмом режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호) «Паразиты» (기생충), считают члены жюри. Текущий регламент позволяет каждой стране выдвинуть только одну киноленту в категории «Лучший зарубежный полнометражный фильм». В прошлом году РК представляла кинокартина «Решение уйти» (헤어질 결심) режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱). 96-я церемония вручения «Оскара» состоится во второе воскресенье весны – 10 марта 2024 года.