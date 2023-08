Певица Чи Хё из TWICE выпустила сольный альбом

ⓒ JYP Entertainment

Певица Чи Хё (지효) из TWICE (트와이스) выпустила мини-альбом под названием ZONE (존). Первая сольная работа южнокорейской исполнительницы вышла 18 августа 2023 года. Всего представлены семь песен вместе с титульным треком Killin' Me Good. По словам певицы, это первый сольный альбом в её творчестве за последние 19 лет, когда она впервые присоединилась к продюсерскому агентству JYP Entertainment. Чи Хё является второй участницей группы TWICE, дебютировавшей соло. Первой сольную работу выпустила другая участница группы На Ён (나연), сделав это в июне 2022 года. Чи Хё приняла активное участие в записи нового альбома. Она является соавтором слов и музыки к большинству песен. Одна из них под названием Don't Wanna Go Back была исполнена совместно с певицей Heize (헤이즈).