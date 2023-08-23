Рассказ «Река Нактонган» писателя Чо Мён Хи

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Воды реки Нактонган протянулись на семьсот ли, чтобы в этом месте слиться воедино с притоками и устремиться к морю. Вслед за рекой в сторону моря далеко раскинулись поля, похожие на шахматную доску, а среди широких полей тут и там устроились деревеньки. Эта река, эти поля и живущие там люди. Они жили здесь так же долго, как долго течёт река.

Река и человек – разве они могут навечно расстаться друг с другом?









- Ты должна быть, как бомба, которая взорвалась в низшем классе. Должна восставать против всех - против семьи, против общества, таких же женщин, мужчин.

Тогда Роза, словно подхваченная этими чувствами, зарывалась лицом в колени Сон Уна и плакала. Розу резко изменила сила любви.

«Роза» даже не было её настоящим именем. Так её начал называть Сон Ун, когда однажды в разговоре случайно всплыла история Розы Люксембург.

- Раз твоя фамилия Ро, давай назовем тебя Розой. И пусть ты станешь настоящей Розой.





“당신은 최하층에서 터져 나오는 폭발탄 같아야 합니다.

가정에 대하여, 사회에 대하여, 같은 여성에 대하여, 남성에게 대하여,

모든 것이 대하여 반항하여야 합니다”





그럴 것 같으면 로사는 그만 감격에 떠는 듯이

성운의 무릎 위에 쓰러져 얼굴을 파묻고 운다.

로사는 사랑의 힘으로 급격히 변화하여 가는 사람이 되었다.





그의 본 성명도 로사가 아니었다.

어느 때 우연히 로사 룩셈부르크의 이야기가 나올 때에 성운이가 한 말이 시작이었다.





“당신 성도 로가고 하니, 아주 로사라고 지읍시다.

그리고 참말 로사가 되시오”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Если мы говорим о формировании современной корейской литературы и ценностях литературы социализма, то не можем не упомянуть писателя Чо Мён Хи. Произведение описывает душевную боль интеллигенции, зародившуюся в обществе колониального государства. В конце произведения Роза уезжает из родных краёв с мечтами, которые не смог претворить в жизнь Пак Сон Ун. Она направляется на север, а значит, возможно, едет в Маньчжурию, Сибирь или Шанхай – места, где бывал когда-то и сам герой в надежде воплотить свои мечты. Роза разделяет те же идеалы и продолжает следовать целям Сон Уна, о чём свидетельствует последняя сцена. Главный герой и Роза стали едины в своих мечтах о восстановлении общества государства Чосон.









Впереди виднелось знамя с надписью в черной рамке: «Гроб товарища Пак Сон Уна». Дальше пёстрая череда флагов. Такой-то союз, такое-то общество, объединение, компания… Это были флаги от глав каждой из организаций. Ещё дальше множество траурных надписей.

«Воин ушёл. Но его горячая кровь - в наших сердцах».

Одним поздним утром закружился первый в этом году снег. Поезд отправлялся со станции Купхо на север. Женщина сидела и бессмысленно смотрела в окно пассажирского вагона, пока поезд не оставил позади широкое поле. Это была Роза.

Возможно ей хотелось пройти по той же дороге, по которой когда-то шагал её умерший возлюбленный. Но в конечном счёте и для неё, наверное, скоро наступит день, когда она вернётся на эту незабываемую землю.





맨 앞에 선 검정테 두른 기폭에는

‘고 박성운 동무의 영구’라고 써 있다.





그 다음에는 가지각색의 기다.

무슨 ‘동맹’, 무슨 ‘회’, 무슨 ‘조합’, 무슨 ‘사’.

각 단체 연합장임을 알 수 있다.

또 그 다음에는 수많은 만장이다.





‘용사는 갔다. 그러나 그의 더운 피는 우리의 가슴에서 뛴다’





‘갔구나, 너는! 날 밝기 전에 너는 갔구나!

밝는 날 해맞이 춤에는 네 손목을 잡아 볼 수 없구나’





이 해의 첫 눈이 푸뜩푸뜩 날리는 어느 날 늦은 아침.

구포역에서 차가 떠나서 북으로 움직여 나갈 때이다.

기차가 들녘을 다 지나갈 때까지, 객차 안 들창으로

하염없이 바깥을 내다보고 앉은 여성이 하나 있었다.

그는 로사이다.





아마 그는 돌아간 애인의 밟던 길을 자기도 한 번 밟아 보려는 뜻인가 보다.

그러나 필경에는 그도 멀지 않아서 다시 잊지 못할 이 땅으로 돌아올 날이 있겠지.









Писатель Чо Мён Хи (10.08.1894 – 11.05.1938) родился в уезде Чинчхон провинции Чхунчхон-Пукто. Дебютировал в 1921 году с пьесой «Смерть Ким Ён Иля».