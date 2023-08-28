Группа BLACKPINK выпустила новый музыкальный трек

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Южнокорейская группа BLACKPINK (블랙핑크) 25 августа выпустила песню под названием THE GIRLS (더 걸스). Новая работа представляет собой саундтрек к мобильной видеоигре BLACKPINK THE GAME, опубликованной в мае текущего года. Как сообщает продюсерская компания YG Entertainment, песня содержит послание, в котором говорится о важности быть независимым и смелым человеком. Она сочетает в себе мощный вокал и рэп-исполнение участниц BLACKPINK, отмечают продюсеры группы. Две участницы - Розе (로제) и Дженни (제니) - приняли участие в написании музыки и слов к новой композиции. Видеоклип к песне, опубликованный на YouTube, посмотрели более 8 млн пользователей. Это очень высокий показатель, несмотря на то, что главными героями видеоролика стали не сами исполнительницы, а их аватары.