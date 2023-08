TikTok представил самые популярные песни этого лета

ⓒ ADOR

Песня Super Shy (슈퍼 샤이) южнокорейской гёрл-группы NewJeans возглавила список самых популярных песен этого лета среди южнокорейских пользователей платформы TikTok. В основу рейтинга легла статистика использования песен при создании видеороликов, загружаемых на TikTok. На втором месте находится популярная песня If We Ever Broke Up в исполнении британской исполнительницы Мэй Стивенс. Замыкает тройку лидеров ещё один южнокорейский хит Queencard (퀸카) в исполнении гёрл-группы (G)I-DLE (여자)아이들). Среди других популярных композиций TikTok называет песню What it is американской певицы Doechii, первую сольную песню Чон Гука (정국) из BTS (방탄소년단) под названием Seven (세븐), а также песню группы Dynamicduo (다이나믹 듀오) AEAO, опубликованную летом 2014 года.