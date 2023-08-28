Пхохан стал местом съёмок нового сериала JTBC

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Телеканал JTBC 23 августа начал показ нового сериала «Суждено быть с тобой» (이 연애는 불가항력). Его съёмки проходили в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто при поддержке местной администрации. Зрители сериала смогут увидеть главные достопримечательности города – парки, цветочные сады, обсерватории. По мнению властей, показ сериала внесёт определённый вклад в популяризацию Пхохана среди местных жителей и иностранных туристов, став ещё одним поводом для того, чтобы посетить этот замечательный город. Сериал «Суждено быть с тобой» в главной роли с актрисой Чо Бо А (조보아) и актёром Ро Уном (로운) представляет собой романтическую историю двух героев – госслужащей Ли Хон Чжо и адвоката Чан Син Ю. Его сюжет развивается вокруг запрещённой книги трёхсотлетней давности, которую случайно находит главная героиня.