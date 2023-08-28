MBC готовится к показу нового сериала

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Телеканал MBC анонсировал премьеру нового сериала «Третья свадьба» (세 번째 결혼). Его показ состоится в октябре этого года. На главные роли приглашены актриса О Сын А (오승아) и актёр Юн Сон У (윤선우). В центре сюжета главная героиня по имени Чон Да Чжон. Девушка выросла без родителей. Несмотря на трудное детство, она всегда сохраняет позитивный настрой, оставаясь независимой в любой жизненной ситуации. Героиня верила в то, что она является хозяйкой своей жизни. Вскоре ей становится известно о некотором человеке, который всё это время манипулировал её действиями. Возмущённая героиня не может смириться с этим фактом и решает отомстить обидчику.