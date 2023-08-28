Корейские песни о братьях наших меньших

Сегодня весь мир претерпевает не самые лучшие времена, экономический кризис привел к тому, что во всех странах, в особенности, в Республике Корея, как говорится, нынче житие тяжкое. Многие молодые корейцы не спешат обзаводиться семьей и посвящать себя воспитанию детей, ведь на это нужно не только много душевных и физических сил, но также и много финансовых средств. Так что корейская молодежь предпочитает отдавать все свое свободное время саморазвитию и развлечениям, что вполне закономерно и объяснимо. В странах СНГ такого понятия нет, но вот в Корее 30% населения составляют семьи, состоящие из одного человека, или по-корейски «1인 가족» (ирин качжок). К чему это мы! Да к тому, что как сильно бы не любил человек спокойствие и тишину, рано или поздно ему, скорее всего, станет одиноко. Вот тогда-то на помощь приходят братья наши меньшие! По состоянию на 2021 год 29,7% населения Республики Корея имели домашнего питомца, вот как любят четвероногих милашек в Корее. Корейцы очень ответственно подходят к уходу и воспитанию своих питомцев, ведь домашнее животное – это не только самый верный спутник на всю жизнь и полноценный член семьи, но и большая ответственность. Такая любовь к четвероногим друзьям породила на свет не мало замечательных песен, которые мы и послушали в этом выпуске нашей передачи «Музыкальный марафон»! Чтобы немного разнообразить наш плейлист, мы решили включить в него не только композиции, посвященные домашним питомцам, но и другие работы, в которых упоминаются разные животные.

Нашу программу открыла песня известной защитницы животных, легендарной корейской поп-дивы Ли Хё Ри (이효리) под названием «기억해» или «Помни меня», посвященная бездомным животным. В этот день на наших волнах также прозвучали «고양이» или «Кошка», совместная музыкальная работа Сон У Чжон А (선우정아) и IU (아이유); хит (G)I-DLE ((여자)아이들) «LION»; панк-рок композиция «Пока-пока, кит» (안녕고래) от Crying Nut (크라잉넛) ; песни в исполнении Ли Сын Хвана (이승환), EXO (엑소) и другие песни о самых разных животных.