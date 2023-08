ⓒ DooRooDooRoo Artist Company

Дата рождения: 23 октября 1990 г.

Рост: 182 см

Вес: 82 кг

Дебют: Музыкальный альбом Jackasoul, 2013 г.





Певец Чха Чжон Вон (차정원), более известный под творческим псевдонимом Car, the garden, начал музыкальную карьеру в 2013 году. Его первой работой стал музыкальный альбом под названием Jackasoul, записанный совместно с популярным в РК исполнителем Beenzino. Первоначально певец выступал под псевдонимом Mayson the soul. До его смены он выпустил первый студийный альбом Photographer. Покинув компанию Finest Records, Чха Чжон Вон перешёл в другое агентство под названием DooRooDooRoo Artist Company, в составе которого выступают певцы Кан Сан Е (강산에) и Чан Ги Ха (장기하). С последним Чха Чжон Вон сохраняет очень хорошие отношения. В 2017 году певец выпускает первый альбом APARTMENT под новым псевдонимом Car, the garden. В его записи принимали участие такие исполнители как О Хёк (오혁), Сону Чжон А (선우정아), O3ohn и другие. На сегодняшний день в репертуаре Чха Чжон Вона более десяти синглов и саундтреков к южнокорейским сериалам и фильмам.