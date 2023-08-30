Северокорейские операторы мобильной связи

Операторы мобильной связи играют важную роль в жизни людей по всему миру, ведь они предоставляют услуги, которые позволяют нам общаться друг с другом в любое время и в любом месте. Для жителей Северной Кореи мобильные телефоны сегодня тоже являются неотъемлемой частью повседневной жизни. В стране насчитывается около семи миллионов абонентов мобильной связи. По данным информационно-аналитического портала 38 North, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на территории страны имеются более тысячи базовых станций, обеспечивающих связь. Сегодня устойчивой мобильной связью охвачены 14 крупных городов, включая Пхеньян, 86 мелких городов и 22 автомагистрали на всём их протяжении. В результате устойчивое покрытие мобильной связью получили около 15 процентов территории страны и 92 процента населения. Конечно, речь идёт не о том, что 92 процента населения пользуются мобильной связью, а о том, что существующая сеть способна обслужить такое количество абонентов. Спрос на услуги мобильной связи в стране, закрытой от внешнего мира, стремительно растёт.

Когда и как началось распространение мобильной связи в Северной Корее? Какие операторы обеспечивают её на севере Корейского полуострова? На эти и другие вопросы ответит доктор Чон Ын Чхан из Института образования по вопросам воссоединения.