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Black Eagles в небе над Сеулом

2023-08-31

Новости



31 августа специальное подразделение южнокорейских ВВС Black Eagles продемонстрировало своё мастерство в небе над центром Сеула в рамках подготовки к Дню вооружённых сил.
(Yonhap News)

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