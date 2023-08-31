Black Eagles в небе над Сеулом
2023-08-31
2023-08-31
31 августа специальное подразделение южнокорейских ВВС Black Eagles продемонстрировало своё мастерство в небе над центром Сеула в рамках подготовки к Дню вооружённых сил.
(Yonhap News)
2023-08-31
2023-09-01 14:51:22
2023-09-01 14:44:23
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