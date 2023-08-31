Янъян: спокойный и динамичный





Янъян провинции Канвондо похож на мешок с подарками. Во время подъёма на вершину открываются прекрасные пейзажи; когда устанешь от пешей прогулки, можешь опустить ноги в прохладную воду ручья; ещё есть храм Наксан-са, выстоявший в непростые времена, а также - один из лучших пляжей Кореи для сёрфинга.





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Перевал и архитектура

На перевале находится Зона отдыха Хангерён, построенная в начале 1980-х годов. Крышу здания намеренно сделали низкой, чтобы оно слилось с природным окружением, не нарушая естественной прелести Хангерёна, а его части имеют разную высоту, и поэтому оно гармонирует с соседними горами. Чтобы не мешать любоваться видом на горы Сораксан, которые окружены густой зеленью, линию стрехи сделали необычайно низкой, а террасу длинной. Структура строения такова, что позволяет отовсюду наслаждаться видом моря за скалами причудливой формы.





Горы Сораксан — любимые горы корейцев. Прекрасное ущелье Чучжонголь, расположенное в Намсорак (округ Осэк), к югу от перевала Хангерён, популярно среди любителей пеших походов.

Этот перевал называется Осэннён или Хангерён. Он находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря, и это самый высокий перевал в регионе.

Первый этаж здания спроектирован максимально открытым, чтобы путешественники могли спрятаться под крышей или войти внутрь, спасаясь от дождя и ветра. Вообще он сделан как переулок, который приглашает совершить неспешную прогулку. На одном из столбов внутри - медная табличка, сообщающая, что здание выиграло главный приз Корейской ассоциации архитекторов в 1983 году.





Пешие туры и источник

Следуя извилистой дорогой от Зоны отдыха Хангерён на восток, оказываешься в Центре поддержки пеших прогулок и походов Яксутхо у входа в Осэкяксу, т.е. Целебный источник Осэк. Источник, открытый около 1500 года одним монахом, производит 1500 литров воды в день. В 2011 году, в знак признания его исторического значения и уникальности, он был объявлен природным памятником.





Скит Хоннёнам при храме Наксанса — одно из мест на Восточном море, откуда вы сможете раньше других увидеть восход солнца.

Есть предположение, что название источника, Осэкяксу, т.е. «лечебная вода пяти цветов», происходит от храма Осэксокса, расположенного над ущельем Чучжонголь. Говорят, что вокруг храма росли особые деревья, которые цвели цветами пяти цветов, поэтому лечебной воде дали имя Осэкяксу, а местности - Осэн-ни, т.е. «пятицветная деревня». Отсюда же и ещё одно название перевала Хангерён - Осэннён, или Пятицветный перевал.

Есть и другая точка зрения. На первый взгляд вода из Осэкяксу - это обычная минеральная вода, но у неё есть металлический привкус. В ней высокое содержание железа, поэтому, если оставить её на долгое время, в ней происходит процесс окисления и она становится сначала серой, потом тёмно-коричневой, затем охристой и наконец красной. Отсюда и название - «пятицветная вода».

Осэкяксу - идеальное место старта для пеших походов по ущелью Чучжонголь. Для однодневного похода подойдёт маршрут длиной около 3,5 км, который идёт к храму Сонгукса, а затем мимо Соннётхана к водопадам Ёнсо. На дорогу туда и обратно уйдёт от двух до трёх часов.

Если устанете, то можете сделать привал, опустив ноги в холодную воду ручья, с шумом стекающего вниз сквозь густую зелень ущелья. Участок длиной в 700 метров от Осэкяксу до храма Сонгукса оборудован как комфортная среда, поэтому даже пожилые люди могут насладиться величественным пейзажем ущелья Чучжон-голь и Национального парка гор Сорак-сан.

После пешей прогулки лучше вернуться в Осэкяксу, чтобы отмокнуть в горячей воде. В отеле Osaek Greenyard есть горячие ванны с минеральной водой Осэкяксу, а также корейская традиционная сухая сауна ччимчжильбан. После горячей ванны можно утолить голод в ресторанах, расположенных между Осэкяксу и отелем. Здесь предлагают множество блюд из дикорастущей зелени, а также блюда из хвантхэ - минтая, высушенного путём многократного естественного ночного замораживания и дневного размораживания. Они будут ещё вкуснее, если их дополнить рисовой брагой макколли, которую в Канвондо делают с кукурузой и корнем колокольчика.





Статика и динамизм

Храму Наксанса более 1300 лет. Здесь находятся многие памятники культуры, в том числе, семиярусная пагода. На примере скита Хонрёнам можно видеть, как культурный объект и природа составляют прекрасный ансамбль. Это строение символизирует историю храма Наксан-са, основанного монахом Ыйсаном в 671 году. К сожалению, во время лесных пожаров в 2005 году более 20 строений храма сгорело. Расплавившийся колокол, установленный в Мемориальном зале Ыйсан, напоминает о тех трагических событиях.

Если Наксанса - апофеоз статичной красоты, то магазины снаряжения для сёрфинга рядом с пляжами Чукто и Ингу - это свидетельство динамизма Янъяна. Около 70% таких магазинов сосредоточено в Янъяне, поскольку здесь лучшие в Корее волны для сёрфинга. На пляже Хачжодэ в 2015 году появился первый в стране километровый участок эксклюзивно для сёрфинга. В разгар сезона наплыв спортсменов такой большой, что здесь буквально «половина воды, половина сёрферов».





Surfyy Beach в северной части пляжа Хачжодэ

Хачжодэ входит в список мест, объявленных корейским правительством «знаменитыми пейзажами». Если посмотреть из павильона в сторону моря, можно увидеть сосну, которая гордо стоит на вершине огромной скалы. Эта сосна особенная. Когда на государственных каналах в начале и в конце эфирного дня исполняется гимн, она появляется в сопровождающем видео в самом начале второго куплета. Поэтому эту сосну знает каждый кореец.

Конечно, дело не только в её знаменитости - она сама по себе есть образец самобытной эстетики. В каком-то смысле, она представляет собой весь Янъян как туристическое направление - место, где есть горы и ущелья, море и культурное наследие.





Квон Ги Бон, писательница

Ли Мин Хи, фотограф









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.