Революционная гёрлз-группа: RaNia, BP RaNia, BLACKSWAN

Дебют RaNia получился выдающимся во многих смыслах, и не будет преувеличением сказать, сломал все стереотипы в головах корейцев. Дело в том, что девушки дебютировали с очень провокационным и сексуальным концептом. Это выделяло RaNia на фоне всех остальных K-POP гёрлз-групп второго поколения. Корейская публика была просто ошарашена дерзкими девушками, облаченными в кожаные обтягивающие костюмы, которые танцевали откровенные танцы под песню с эпатажным текстом. Сейчас становится понятно, что именно о RaNia можно сказать, что они были новаторами, опередившими свое время. А тогда «Dr. Feel Good» вызвал неоднозначную реакцию у корейской публики.

В следующем 2012 году с составом и имиджем RaNia начали происходить первые глобальные изменения. Во-первых, сначала коллектив покинула Joy, участница из Таиланда, за ней ушла и Рико. Затем, в 2013 году, выпустив альбом «Just Go», RaNia покинули и Люси или Чжу И и Сэм. А из-за критики в сторону провокационного образа группы RaNia пришлось изменить хореографию для уже выпущенных песен, новый альбом также отличает более сдержанный стиль.

В 2016 году, когда группа была переименована в BP RaNia или «Black Pearl» RaNia, к коллективу присоединилась жгучая мулатка Александра или Alex из США. Так BP RaNia стали первой в истории K-POP группой, в составе которой была участница с афроамериканскими корнями, без, так сказать, примеси корейской крови. Алекс заняла в группе позицию главного рэпера. Кроме того, к коллективу присоединилась и Ttabo (따보) из Китая.

К сожалению, Alex не задержалась в коллективе надолго, и в 2017 году, решив вести сольную карьеру у себя на Родине, покинула BP RaNia. Состав коллектива продолжал неоднократно меняться, видимо, потому что его продюсерское агентство решило продолжить делать упор на глобализацию K-POP. Так, в самый последний состав BP RaNia попали Ларисса или Leia, наполовину японка, наполовину бразильянка, и Namfon (남폰) из Таиланда.

К сожалению, вместе девушки проработали совсем недолго, ведь в 2019 году было объявлено о прекращении существования группы BP RaNia. В этот момент в карьере коллектива начинается очередная новая глава! В 2020 году было объявлено о дебюте новой группы под названием BLACKSWAN (블랙스완), в состав которой вошли три последних участницы BP RaNia Хе Ми (혜미), Leia и Ён Хын (영흔). Также к ним присоединились Fatou (파투), бельгийка сенегальского происхождения, и кореянка Judy (주디). Новая очаровательная иностранная участница не могла не произвести фурор в индустрии K-POP. В октябре 20 года мир увидел дебютный альбом группы под говорящим названием «Goodbye RANIA» с заглавным треком «Tonight», который очень полюбился публике.

К сожалению, BLACKSWAN повторяют судьбу своих старших сестер RaNia, состав коллектива продолжил меняться. Но, кажется, в этот раз девушкам это даже на руку. В 2022 году группу покинули все корейские участницы, на позиции которых были взяты еще три иностранки – это NVee (엔비) из Америки, Gabi (가비), которая имеет бразильские и немецкие корни, а также Sriya (스라야) из Индии. С ноября того же года участница Леа находится в творческом перерыве, так что на сегодняшний день BLACKSWAN выступают вчетвером. Таким образом, BLACKSWAN стали первой в истории K-POP группой, полностью состоящей из иностранных участников. И благодаря этому дела у коллектива сегодня идут лучше некуда!

В этом выпуске нашей рубрики мы поговорили о коллективе с действительно интересной судьбой. Это – RaNia (라니아), BP RaNia (BP라니아) и BLACKSWAN (블랙스완). Да, дорогие друзья, это один коллектив, а не три разных гёрлз-группы. Изначально коллектив должен был дебютировать как третье поколение легендарной гёрлз-группы первого поколения K-POP Baby V.O.X (베이비박스) в середине 2010 года. Однако позже продюсерское агентство изменило свои планы, и новой группе было дано название RaNia, что расшифровывается как «Regeneration Idol of Asia» или «Возрождение азиатских айдолов». Слово «Азия» в названии неспроста: еще со времен Baby V.O.X. развлекательное агентство планировало внедрение в музыкальный рынок Юго-Восточной Азии, Японии и затем США. Также в составе группы была участница из Таиланда по имени Joy (조이). К дебюту в RaNia готовилась и китайская участница И Чжо (이조), но была исключена из финального состава коллектива прямо перед его дебютом. Итак, гёрлз-группа RaNia дебютировала в 2011 году с синглом «Dr. Feel Good» в составе восьми человек: Joy из Таиланда и кореянки Di (디), T-ae (티애), Saem (샘), Xia (시아), Lucy (주이), Riko (리코) и Sarah (사라), которая покинула коллектив почти что сразу же. Согласитесь, даже сценические псевдонимы девушек говорят об их намерении покорить не только Корею, но и всю Азию.