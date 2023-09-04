Сериалы, снятые по сюжету комиксов, пользуются успехом

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Южнокорейские веб-комиксы в очередной раз привлекли внимание на фоне высокой популярности телевизионных сериалов, созданных по их мотивам. По сообщению компании Kakao Entertainment, многие зрители обращаются к комиксам после просмотра телевизионного контента. Сериал «Движение» (무빙) о людях со сверхспособностями был опубликован 9 августа на стриминг-платформе Disney+. В первую неделю показа одноимённый веб-комикс, вышедший в 2015 году, занял первое место по количеству просмотров на платформе Kakao Page. Другой веб-комикс под названием «Дивные слухи» (경이로운 소문) также стал лидером по числу просмотров на платформе Kakao Webtoon по итогам второй и третьей недели августа. Поводом тому стала премьера второго сезона сериала «Дивные слухи», снятого по сюжету этого веб-комикса, 29 июля на стриминг-платформе Netflix.