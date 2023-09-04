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Группа NewJeans исполнила саундтрек к сериалу от Netflix

2023-09-04

ⓒ ADOR
Гёрл-группа NewJeans приняла участие в создании саундтрека к южнокорейскому сериалу «Время, позвавшее тебя» (너의 시간 속으로) стриминг-платформы Netflix. Песня под названием «Прекрасное ограничение» (아름다운 구속) была выпущена 1 сентября, сообщает продюсерское агентство ADOR. Саундтрек представляет собой кавер-версию песни певца Ким Чжон Со (김종서) 1996 года выпуска. Премьера сериала состоится несколько позднее, 8 сентября. Новый контент является ремейком тайваньского сериала «Когда-нибудь или однажды» (상견니). Его сюжет повествует о девушке, отправившейся в прошлое после смерти её любимого человека. Главные роли в сериале исполнили актриса Чон Ё Бин (전여빈) и актёр Ан Хё Соп (안효섭).
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