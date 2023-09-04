Утверждена дата премьеры трёх южнокорейских фильмов

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27 сентября, перед началом выходных по случаю праздника урожая и поминовения предков Чхусок, состоятся премьеры трёх южнокорейских фильмов. Это кинокартины «Паутина» (거미집) режиссёра Ким Чжи Уна (김지운), «Доктор Чхон и утерянный талисман» (천박사 퇴마연구소: 설경의 비밀) режиссёра Ким Сон Сика (김성식) и «Бостон, 1947 год» (1947 보스톤) режиссёра Кан Чжэ Гю (강제규). Фильм «Паутина» с актёром Сон Ган Хо (송강호) в главной роли представляет собой историю из жизни одного режиссёра, одержимого идеей создать уникальный шедевр в условиях государственной цензуры и нежелания актёров сотрудничать с ним. Сценарий фильма «Доктор Чхон и утерянный талисман» написан по мотивам веб-комикса «Одержимость» (빙의). Его главный герой – известный в Республике Корея экзорцист доктор Чхон, роль которого сыграл актёр Кан Дон Вон (강동원). Мужчина разъезжает по стране и оказывает услуги по изгнанию злых духов. На самом деле Чхон не обладает сверхъестественными способностями. Это опытный мошенник, которому ловко удаётся обманывать своих клиентов. Третий фильм «Бостон, 1947 год» основан на реальной истории корейского спортсмена Со Юн Бока (서윤복), ставшего первым азиатским победителем Бостонского марафона в 1947 году. Главные роли в фильме исполнили актёры Им Си Ван (임시완) и Ха Чжон У (하정우).