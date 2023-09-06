Электронные платежи в Северной Корее

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В наши дни люди стали всё реже и реже расплачиваться наличными деньгами. С распространением удобных в использовании способов безналичной оплаты стало возможным выходить из дома вообще без кошелька с бумажными деньгами и монетами. Практически в любом месте можно расплатиться при помощи пластиковой карты или смартфона, и всё больше магазинов не принимают оплату наличными. А как обстоят с этим дела на севере Корейского полуострова? По данным исследования, проведённого Банком Кореи, с 2015 по 2019 год жители Северной Кореи использовали в качестве средств платежа наличные в северокорейской и иностранной валюте, зерно, а также так называемые «телефонные деньги», то есть, минуты разговора по телефону, карты оплаты в вонах и иностранной валюте. Таким образом, наряду с иностранной валютой в стране распространяются электронные платежи. В 90-е годы в Северной Корее активизировался рынок, а начиная с 2000-х годов наблюдался рост как официальной, так и подпольной торговли, в результате чего в стране возрос оборот иностранной валюты. Однако банкам люди не доверяли и редко хранили в них деньги. Для того, чтобы пустить эти деньги в оборот, власти Северной Кореи провели денежную реформу. В сегодняшнем выпуске мы побеседуем об электронных платёжных системах в Северной Корее с научным сотрудником Корейского института информационно-коммуникационной политики госпожой Со Со Ён.