Рассказ «Холодная река Пхэган» писателя Ли Тхэ Чжуна

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По сравнению с чердаком река Тэдонган так холодна. Даже из беседки Пубённу видно, как на ладони, что это будто не вода, а стекло. Разглядеть можно зелёные, едва колышущиеся в воде растения и даже дыхание рыбы-вьюна, забившейся между камней. Вода течёт, но беззвучно.

Шёлковая гладь реки проходит через мост и заворачивает за утёс Чхонню, прежде чем раскинуться широким полотном. В свете вечерней зари небо и вода рассеивались в отдалённом поле роз.

Хён выбросил закуренную сигарету и застегнул пуговицы жилета. Листья только начинали окрашиваться в осенние цвета, но руки уже мёрзли в такую погоду.

- И почему природа Чосона выглядит настолько печально?









Из машины Хён поглядывал на улицы города. Там возвышалось довольно много новых зданий, которых он раньше не видел. Наибольшее впечатление произвело здание на одном из проспектов: оно было из красного кирпича, но это был не кирпичный завод и не тюрьма, его строение скорее напоминало нечто вроде большой могилы. У водителя удалось выяснить, что это здание полицейского участка.

Ещё одна странность, бросившаяся в глаза, — это отсутствие даже намёка на головные косынки у женщин.

- Похоже, женщины больше это не носят. Теперь Пхеньян ничем не отличается от Сеула.

Водитель говорил об этом с большой гордостью, хотя и не сказал о причинах.





오면서 자동차에서 시가도 가끔 내다보았다.

전에 본 기억이 없는 새 빌딩들이 꽤 많이 늘어섰다.

그 중에 한 가지 인상이 깊은 것은

어느 큰 거리 한 뿌다귀에 벽돌 공장도 아닐 테요 감옥도 아닐 터인데

시뻘건 벽돌만으로, 무슨 큰 분묘(墳墓)와 같이 된 건축이 웅크리고 있는 것이다.

현은 운전사에게 물어 보니, 경찰서라고 했다.

또 한 가지 이상하다 생각한 것은, 그림자도 찾을 수 없는 여자들의 머릿수건이다.





“거, 잘 없어졌죠. 인전 평양두 서울과 별루 지지 않습니다.”

운전사는 없어진 이유는 말하지 않고 매우 자긍하는 말투였다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Пхеньян теряет собственный облик и превращается в руины. На первый взгляд может показаться, что это произведение о тоске по прежним временам, однако в подтексте рассказа содержится острая критика по поводу исчезновения языка и культуры колониальной страны вследствие оккупации Японией.









Хёну нравилось видеть в Пхеньяне женщин в головных повязках. Они выглядели простыми, но в то же время живыми, подобно белым бабочкам. Лента поверх повязки ложилась естественно, словно роза, а вместе с жизнерадостным пхеньянским говором женщины этого города имели свою собственную особенную красоту.

И вот теперь здесь нельзя было увидеть эту красоту – ещё один момент, грустно указывавший на то, что Пхеньян превратился в руины.





현은 평양 여자들의 머릿수건이 보기 좋았었다.

단순하면서도 흰 호접과 같이 살아 보였고,

장미처럼 자연스런 무게로 한 송이 얹힌 댕기는,

그들의 악센트 명랑한 사투리와 함께

‘평양 여인’들만이 가질 수 있는 독특한 아름다움이었다.





그런 아름다움을 그 고장에 와서도 구경하지 못하는 것은,

평양은 또 한 가지 의미에서 폐허라는 서글픔을 주는 것이었다.









Писатель Ли Тхэ Чжун (4.11.1904-???) родился в уезде Чхольвон провинции Канвондо. Дебютировал в 1925 году с рассказом «О Мон Нё».