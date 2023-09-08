Новая жизнь на второй родине





Пиаби Сронг сейчас является самой именитой бильярдисткой Южной Кореи. Её путь от новичка до чемпионки - это прекрасный пример того, что упорный труд может привести к выдающимся достижениям.

11 марта в Ильсане провинции Кёнгидо Пиаби Сронг выиграла SK Rent-a-Car PBA-LPBA World Championship. В финале она обыграла Ким Га Ён, считавшуюся «непреодолимой стеной». Финал закончился со счётом 4 : 3 по сетам, и фанаты бильярда восхищённо обсуждали игру, уверяя, что эта победа надолго останется в истории.





Камбоджийка Пиаби Сронг начала играть в бильярд по совету своего мужа-корейца.

Победный финал

- Когда стало точно понятно, что я победила, я не могла в это поверить. На эмоциях, уже после игры, оставшись одна, я долго плакала. В голове как слайд-шоу пронеслись все трудные моменты, и в конце - я, одержавшая победу в чемпионате. Я вдруг осознала, что на самом деле никто не знает, как сложится жизнь, и я очень благодарна этой победе.

Комментируя свой успех, Пиаби сказала: «Мне кажется, большая победа даёт человеку большую уверенность в себе». При этом она имела в виду, что хотя ей за это время удалось одержать много побед, эта - особая.

- Начиная с отборочных соревнований, я реально тяжело продвигалась наверх. И чем дальше, тем больше было давление, как физическое, так и моральное. Поскольку в бильярде победа определяется твёрдостью руки, даже мелкая дрожь могла стать причиной фатальной ошибки. Менеджер Пиаби, присутствовавший при интервью, вспоминает: «Во время финала опытная Ким Га Ён вообще не нервничала. А вот у Пиаби руки дрожали так, что это было видно даже издалека».

- В бильярде то, насколько ты владеешь собой, определяет победу, и это не преувеличение. А у меня от нервов дрожали руки, так что представьте, каково было моральное состояние. Глядя на то, как я дрожу, я ещё больше нервничала, от этого руки дрожали ещё больше… Это был заколдованный круг.

Но, несмотря на напряжение, Пиаби взяла себя в руки, и это позволило ей позже сообщить родителям в Камбоджу радостную новость о своей победе на чемпионате мира.





Пиаби Сронг празднует победу в финале SK Rent-a-Car PBA-LPBA World Championship в марте этого года.

© Park Yong-seon

Бильярд как путь в новую жизнь

Приехав в Корею в 2010 году, Пиаби начала изучать бильярд в 2011 и к 2014 отточила навыки настолько, что пронеслась ураганом по любительским соревнованиям по трёхбортному карамболю среди женщин. Затем, дебютировав в 2017 году как профессионал, она уже через 10 месяцев заняла первое место в рейтинге бильярдисток Кореи. Стремительный прогресс Пиаби заставил напрячься корейский мир бильярда. В силу иностранного происхождения её присутствие и без этого не осталось незамеченным, но никто не ожидал, что она так быстро вырвется в лидеры.

- Чем я могла заняться в незнакомой стране? У меня не было больших надежд на жизнь, но встреча с бильярдом всё изменила. У меня появилась надежда. Поэтому я стала практиковаться по 10 часов в день. Когда Пиаби возвращалась домой после тренировки, руки у неё болели так, что она даже ложку не могла толком держать. Муж спортсменки Ким Ман Сик, конечно, беспокоился за свою жену, но считал, что только ценой таких усилий можно добиться успеха, поэтому не показывал Пиаби, что переживает за неё.

- В бильярд меня привёл муж, и он вырастил меня морально сильной. У меня есть тренер, но мой духовный наставник - муж. Мы никогда с ним не ссорились после свадьбы, кроме как из-за бильярда. После игр он часто строго отчитывал меня, мол, кто так делает удар. Тогда я тоже, разозлившись, отвечала, мол, если ты такой умный, иди и сам играй. Но я всегда прислушивалась к его словам, потому что понимала чувства, которые им движут. Я очень благодарна мужу.

Помнит ли Пиаби свой первый визит в бильярдную? Почувствовала ли она сразу, что это её судьба? Оказалось, что нет. Пиаби просто пошла туда вслед за мужем и не была особо впечатлена. Немного скучая, ждала, пока муж играл, и рассматривала посетителей.

- Видимо, муж чувствовал себя виноватым из-за того, что заставил меня ждать его, и предложил мне поиграть. Я просто делала удары, как он учил, но, похоже, он разглядел во мне какой-то потенциал. И когда мы вернулись домой, спросил: «Хочешь стать бильярдисткой?» А я сказала, что не хочу. Потому что подумала, что это будет только трата денег, а заработать не получится.





Стать нужной обеим странам

Но муж Пиаби не сдавался, и в итоге она согласилась попробовать. Взяв кий, купленный для неё мужем лишь за 30 тысяч вон, она стала серьёзно тренироваться.





Пиаби признаётся, что неоднократно хотела всё бросить из-за языкового барьера, интенсивных тренировок и других трудностей, но не опустила руки, поскольку хочет помогать камбоджийским детям осуществить их мечту.

© Park Yong-seon

- Заниматься-то я начала, но языка толком не понимала, было ужасно тяжело. Мне хотелось свободно общаться с тренером, но я ещё плохо знала язык, поэтому мы общались с помощью рисунков. Через какое-то время мой корейский улучшился, и мы стали общаться более свободно.

- Последнее время муж часто благодарит меня за то, что не сдалась. И извиняется за то, что часто пилил меня. Конечно, у меня тоже были моменты, когда хотелось всё бросить. Но каждый раз я думала о детях в Камбодже, и это помогало держаться. Оказавшись в Корее, я в полной мере осознала, насколько бедна моя родина.У неё дома висит фотография камбоджийских детей. Пиаби хочет помогать детям в Камбодже, чтобы они могли мечтать и осуществлять свои мечты.

На призовые деньги Пиаби покупает и отправляет вещи детям в Камбоджу. Сейчас это лекарства и школьные принадлежности, но в будущем она мечтает построить на родине школу и спортивный центр. А ещё Пиаби говорит, что оказалась на своём нынешнем месте благодаря поддержке фанатов.

- Когда мне тяжело, поддержка фанатов придаёт силы. Вчера ночью я тоже читала комментарии фанатов и плакала. Может показаться, что я добилась своего нынешнего положения одна, но на самом деле я ещё раз почувствовала, что оказалась здесь благодаря помощи многих людей. Я хотела бы стать нужной обеим странам.





Хван Чжон Ын, писательница-фрилансер

Ли Мин Хи, фотограф









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.