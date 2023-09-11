Актриса Чон Чжон Со снялась в фильме «Балерина»

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Компания Netflix выпускает фильм «Балерина» (발레리나) режиссёра Ли Чхун Хёна (이충현). Его премьера запланирована на 6 октября. Главные роли в фильме исполнили актрисы Чон Чжон Со (전종서) и Пак Ю Рим (박유림), а также актёр Ким Чжи Хун (김지훈). В центре сюжета главная героиня по имени Ок Чу. Девушка в прошлом работала телохранителем. Однажды к ней обращается близкая подруга Мин Хи с просьбой защитить её от одного из обидчиков. Ок Чу не задумываясь решает помочь подруге и приступает к реализации плана мести. Ранее картина получила приглашение на 28-й Международный кинофестиваль в Пусане. Показ фильма состоится за два дня до премьеры на Netflix в рамках секции «Сегодняшний день в корейском кинематографе: Специальная премьера» (한국영화의 오늘: 스페셜 프리미어).