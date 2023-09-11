Компания ATTRAKT создаёт новую гёрл-группу

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Продюсерское агентство ATTRAKT объявило о скором начале музыкального проекта, в ходе которого будет создана новая гёрл-группа. Подробности, включая конкретные даты, не уточняются. Известно, что предстоящий проект будет значительно отличаться от других музыкальных прослушиваний. Процесс отбора будет открыт для всех телезрителей, мнению которых будет уделено особое внимание. Генеральный директор ATTRAKT Чон Хон Чжун (전홍준) заявил, что решение о начале нового проекта было принято ради будущего компании, её сотрудников и инвесторов. Компания ATTRAKT известна тем, что создала молодёжную гёрл-группу FIFTY FIFTY (피프티 피프티). Коллектив в составе четырёх участниц дебютировал в ноябре 2022 года. В феврале 2023 года FIFTY FIFTY выпустила сингл-альбом Cupid, полюбившийся многим слушателям по всему миру. К сожалению, группа не смогла закрепить достигнутый успех по причине судебного иска, поданного в отношении компании ATTRAKT с целью прекратить действие подписанного контракта. В августе суд Центрального административного округа Сеула отклонил ходатайство FIFTY FIFTY.