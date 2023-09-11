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Дата рождения: 1 ноября 1996 г.

Рост: 173 см

Вес: 57

Дебют: Третий сезон сериала «Мне необходим роман» (로맨스가 필요해), 2014 г.





Актёр Ким Мин Чжэ начал актёрскую карьеру в 2014 году. Его первой работой стал третий сезон сериала «Мне необходим роман». До этого молодой человек готовился к дебюту в качестве певца в составе компании CJ E&M. Уже на следующий год на экраны вышел сериал «Не сдавайся, Ку Хэ Ра» (칠전팔기 구해라), в котором актёр получил первую второстепенную роль. Среди основных работ с участием Ким Мин Чжэ можно назвать такие сериалы как сериал «Доктор-романтик Ким Са Бу» (낭만닥터 김사부), в котором Ким Мин Чжэ сыграл роль адвоката Пак Ын Тхака, «Вы любите Брамса?» (브람스를 좋아하세요?), а также «Таль Ли и картофельный суп» (달리와 감자탕). За все эти работы Ким Мин Чжэ был отмечен телевизионными наградами SBS и KBS Drama Awards.