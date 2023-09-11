Сингл-альбом V из BTS установил новый рекорд продаж

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Певец V (뷔) из группы BTS (방탄소년단), выпустивший первый сольный альбом Layover (레이오버), установил новый рекорд среди сольных исполнителей в жанре К-РОР. За первый день продаж было реализовано 1 млн 672,1 тыс. копий, что превышает недельный рекорд продаж, установленный другим участником BTS Чи Мином (지민). Сейчас Чи Мин и его альбом FACE (페이스) занимает вторую строчку с результатом 1,45 млн копий. На третьем месте ещё один участник BTS Suga (슈가) c результатом 1,28 млн копий. Альбом Layover в составе из шести песен был выпущен 8 сентября. Титульный трек под названием Slow Dancing сразу после выпуска возглавил музыкальный рейтинг iTunes Top Charts в 75-ти странах мира.