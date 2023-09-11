Музыкальные новинки августа 2023 года

Дорогие друзья, на прошлой неделе мы проводили лето и встретили сентябрь, а вместе с ним и новый сезон. Но у нас с вами еще оставалось незаконченное дельце, которым мы и занялись в эти выходные. Все правильно, на этой неделе мы познакомились с музыкальными работами корейских исполнителей, которыми они нас порадовали в последний летний месяц - август! 7 августа свой новый третий-мини альбом под названием «Reality Show» представил мужчина в полном расцвете сил, несравненный U-Know Юн Хо (유노윤호) из группы TVXQ ИЛИ 동반신기. Пластинку возглавила песня под названием «Vuja De», с которой артист провел промоушен. В последних работах U-Know Юн Хо отчетливо прослеживается влияния джазовой музыки и свинга, а своим примером для подражания и идолом артист называет Майкла Джексона. Так что и новый релиз по звучанию и по перфомансу больше напоминает номер из мюзикла. Что касается необычного названия «Vuja De», то это французское слово, которое является противоположным по смыслу словом «дежавю». Под словом «вужадэ» понимается ощущение, когда привычные и повседневные вещи вдруг воспринимаются как что-то новое, необычное и незнакомое. Таким образом U-Know Юн Хо выражает свою поддержку и говорит, что понимает как никто другой современных людей, которые в борьбе за выживание забыли о своих мечтах.

Следом мы прослушали сольную работу его коллеги по лейблу SM Entertainment, Хё Ён (효연) из легендарной гёрлз-группы Girls Generation (소녀시대). Хё Ён, которая перевоплотилась в крутого диджея и сольно выпускает электронную музыку под псевдонимом DJ HYO, на этот раз представила свой новый RnB сингл под названием «Picture» 22 августа. Если честно, всегда было видно, что Хё Ён, выступая вместе с Girls Generation, не могла раскрыть свой потенциал на полную мощность. Отрадно видеть, что ее продюсерское агентство всесторонне поддерживает сольное творчество певицы, ведь ее неземные танцевальные навыки и очаровательный хриплый голос на 100% достойны внимания публики.

Далее мы познакомились с новой рок-композицией от бэнда Silica Gel (실리카겔), которая получила название «Tik Tak Tok» и увидела свет 19 августа. В создании и исполнении композиции приняла участие Со Юн (소윤) из еще одной известной корейской рок-группы Se So Neon (새소년). Оба бэнда корейские поклонники рока называют будущим корейской рок-сцены, что делает их новую совместную работу еще более особенной.

Помимо перечисленных работ в тот день на наших волнах прозвучали новые композиции от бойз-группы iKON (아이콘) и трот-исполнителя Директора Сонг (송실장), композиция с романтичным названием «Лёгкая дымка» (아지랑이) от бэнда LUCY (루시) и другие новые релизы самых разных корейских артистов.