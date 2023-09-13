Рассказ «В день, когда умер Джордж Майкл» писателя Ко Ё Хана

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«Моим самым первым местом работы был музыкальный магазин в районе Мёндон. Семь лет я работала в магазине с утра до вечера без выходных. Самым невыносимым было Рождество. Как же мне было одиноко видеть людей, идущих на мессу в католический собор Мёндона. Как раз тогда зазвучала песня «Last Christmas». Этот голос словно мягко обнял меня. Я прослушала песню больше ста раз, так и проведя Рождество с Джорджем Майклом. После работы я повесила на стену плакат с этим певцом. В тот вечер Джордж Майкл стал моей семьёй».









- А почему мы должны делать семейное фото?

- Потому что мы семья. Мы живём в одном доме, вместе едим, спим, и у нас даже есть Фудзи.

- Семья – это те, кто живёт в одном доме?

- Попробуй подумать так. Ты говоришь, что твоя семья – Джордж Майкл, потому что он был с тобой, когда тебе было грустно и одиноко. Это то же самое. Ты появилась, когда мне было одиноко, была рядом, когда мне было тяжело. Мы вместе взяли бездомную Фудзи и заботились о ней. Вот поэтому мы и семья.

- То есть ты признаёшь, что Джордж Майкл – моя семья?

- Что? Ну, да. Теперь я тоже буду считать Джорджа Майкла своей семьёй. Тогда и ты должна признать, что мы – семья.





“근데 왜 우리가 가족 사진을 찍어야 하지?”





“우린 가족이니까. 한집에 살고 같이 밥을 먹고, 같이 잠을 자고, 후지까지 있잖아”





“한집에 산다고 가족이야?”





“이렇게 생각해 봐.

외롭고 쓸쓸할 때 너와 같이 있어준 조지 마이클이 네 가족이라며.

마찬가지야. 내가 외로울 때 네가 나타나 줬고, 힘들 때도 네가 내 옆에 있어 줬어.

버려진 후지를 입양해 우리가 옆에 있어 줬고.

그러니까 우린 가족이지”





“조지 마이클이 내 가족인 걸 인정하는 거야?”





“어? 그, 그래. 이젠 나도 조지 마이클을 가족으로 받아들일게.

그러니까 너도 우리가 가족이란 걸 인정해야지.”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главный герой и Хэ Ми живут вместе, но имеют разные представления о семье, поэтому даже на совместном фото не кажутся семьёй. Герой понял, что на фото кажется просто дублёром Джорджа Майкла. Тогда он и подумал, что это Рождество возможно последнее для них с Хэ Ми, как и говорится в песне певца «Last Christmas».









Фотограф сделал траурное фото Фудзи и подозвал меня к компьютеру. Увидев фото, я понял, что для Хэ Ми семья не я, а Джордж Майкл. Меня на фотографии не было. Там были только Хэ Ми и два Джорджа Майкла.

Я снял очки, положил их в карман и посмотрел в окно. Пожилая пара под красным зонтом ждала автобус. Неужели семьёй становятся, только когда люди поправляют друг другу всю жизнь шарф и фотографируются вместе для траурного фото? В этот момент фотограф включил песню Джорджа Майкла «Last Christmas» и показал мне поднятый вверх большой палец.

У меня появилось предчувствие, что и для нас это Рождество станет последним.





사진사는 후지의 영정사진을 찍고 컴퓨터 앞으로 나를 불렀다.

사진을 본 순간 해미의 가족은 내가 아니라 조지 마이클이란 걸 깨달았다.

사진 속에는 내가 없었다.

해미와 두 명의 조지 마이클이 있을 뿐이었다.





안경을 벗어 주머니에 넣고 창밖으로 시선을 돌렸다.

빨간 우산을 쓴 채 버스를 기다리는 노부부가 보였다.

한 세월 동안 틀어진 목도리를 바로잡아 주고

영정 사진까지 찍어야 가족이 완성되는 것일까.

그 때 사진사가 조지 마이클의 라스트 크리스마스를 틀고는 내게 엄지척을 했다.





오늘이 우리에게도 마지막 크리스마스가 될 것 같은 예감이 들었다.









Писатель Ко Ё Хан родился в 1969 году в уезде Чинан-гун провинции Чолла-Пукто. Дебютировал в 2016 году, став лауреатом премий для молодых писателей литературного журнала «Мир писателя», издательства «Литература и мысль».