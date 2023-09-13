Информирование о стихийных бедствиях в Северной Корее

Во время сильнейших ливней в июле и тропического шторма «Ханун», обрушившегося на Корейский полуостров в августе, основные южнокорейские вещательные компании, в том числе KBS, вели репортажи о стихийных бедствиях в режиме реального времени. В чрезвычайных ситуациях роль СМИ чрезвычайно важна. Именно они могут максимально быстро и точно передать информацию о рисках, связанных с бедствиями, а своевременный анализ причин помогает в поиске решений для минимизации возможного ущерба. В Северной Корее до последнего времени оповещений о бедствиях практически не было. Например, в 1995 году произошло наводнение, которое сами северокорейцы назвали самым сильным за последние сто лет. Северокорейские СМИ впервые раскрыли подробности и масштабы ущерба, что на тот момент стало беспрецедентным случаем.

В 2016 году во время тайфуна «Лайонрок» в Северной Корее объявили о выпадении «самого большого количества осадков за всю историю метеорологических наблюдений». В конце августа, когда тайфун продвигался на север, Центральное телевидение лишь вскользь упоминало о сильном ветре, дожде и выходе рек из берегов в сводках погоды в конце своих информационных программ. Однако 29 августа, когда страна оказалась непосредственно на пути следования тайфуна, по всем регионам распространились призывы к принятию мер предосторожности наряду с сообщениями о проливных дождях, сильном ветре и высоких волнах.

В выпуске принимает участие научный сотрудник Корейского института информационно-коммуникационной политики госпожа Со Со Ён.