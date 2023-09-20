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Дата рождения: 10 июля 1990 г.

Рост: 165 см

Вес: 45 кг

Дебют: Гёрл-группа CHI CHI, 2012 г.





Ли Си А – талантливая южнокорейская актриса, в прошлом участница гёрл-группы CHI CHI (치치). Она начала певческую карьеру в 2012 году. Среди песен в репертуаре CHI CHI с участием Ли Си А следует выделить музыкальный трек под названием «Не шути со мной» (장난치지마). Вскоре Ли Си А решает покинуть группу. В 2015 году она переходит в новое продюсерское агентство и выбирает псевдоним Ли Си А, под которым выступает по сей день. Настоящее имя актрисы – Ли Чжи А (이지아). В том же году актриса сыграла свою первую главную роль в сериале телеканала JTBC «Прислуги» (하녀들). Особое внимание публики Ли Си А получила благодаря сериалу «Сигнал» (시그널), несмотря на то что её персонаж появлялся всего в двух сериях. Ли Си А продолжала сотрудничество с известными актёрами и актрисами, принимая участие в разнообразных проектах. В 2017 году она привлекла внимание своей ролью в сериале «Тоннель» (터널) и в 2018 году в сериале «Мистер Саншайн» (미스터 션샤인). В 2020 году Ли Си А вновь вернулась на экраны в сериале «365: Год наперекор судьбе» (365: 운명을 거스르는 1년). В 2023 году актриса сыграет роль королевы в историческом сериале KBS «Корё-киданьская война» (고려 거란 전쟁). В январе 2023 года Ли Си А запустила свой YouTube-канал 이시아exia (@xiae3067). Изначально она публиковала блог о своей повседневной жизни, но вскоре сменила содержание контента и начала снимать видеоролики, в которых играет в игру StarCraft. Благодаря этому она привлекла внимание новых подписчиков. Сейчас на её канал подписано более 185 тыс. пользователей YouTube.