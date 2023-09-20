Корейская версия мюзикла «Монте-Кристо» 2010 года

В эти выходные на наших волнах прозвучали композиции из корейской версии мюзикла «Монте-Кристо», точнее из постановки 2010 года. «Граф Монте-Кристо» - шедевр мировой литературы, принадлежащий перу великого Александра Дюма. Этим произведением, скорее всего, зачитывался не один наш слушатель, и рассказывать, о чем оно, не обязательно. Тем не менее, поскольку из-за ограниченного времени уместить в постановку всех героев романа и все его события было невозможно, от чего сюжет мюзикла был весомо упрощён, а ряд моментов совершенно расходится с оригиналом, стоит кратко рассказать, о чем поют артисты в корейском мюзикле «Монте-Кристо». Несправедливо обвинённый молодой моряк Эдмон Дантес, который собирается жениться на красавице Мерседес, попадает в многолетнее заключение в замок Иф. Там аббат Фариа обучает его всему тому, что знает сам, и открывает тайну клада острова Монте-Кристо. После смерти аббата Эдмон получает возможность сбежать из тюрьмы, добывает сокровища и клянётся отомстить своим врагам, Мондего, Данглару и Вильфору. Его месть изощрена и хитроумна, и в результате истина выходит наружу.

Премьера корейской постановки мюзикла «Монте-Кристо» состоялась 21 апреля 2010 года на сцене Universal Art Center в Сеуле. Если быть совсем точным, то корейский мюзикл «Монте-Кристо» правильнее будет назвать корейской версией швейцарской постановки мюзикла «Монте-Кристо». Стихи и либретто были созданы Джеком Мёрфи, музыка – Фреда Уайлдхорна, композитора с мировым именем и обладателя премии Грэмми. Республика Корея стала первой иностранной страной, где исполнялась данная постановка после швейцарской премьеры. Здесь постановка дебютировала блестяще. Любители мюзиклов отмечают отличия между корейской и швейцарской версией «Монте-Кристо», которые заключаются в визуальных эффектах, сценической композиции, костюмах и декорациях. Так, швейцарского «Монте-Кристо», в отличие от корейского «собрата» отличает более тяжелая и мрачная атмосфера. В 2010 году «Монте-Кристо» стал самым успешной постановкой среди всех проводимых в больших театрах. Во многом этому поспособствовал и умный маркетинг, ну и конечно же блестящее исполнении артистов.

Роль главного героя постановки Дантеса играл Ом Ги Чжун (엄기준), знаменитый корейский актер кино и мюзиклов, а в роли Мерседес выступала Ок Чжу Хён (옥주현), в прошлом - участницы легендарной гёрлз-группы FIN.K.L (핑클), а ныне - признанной артистки мюзиклов. Кроме того, роль Дантеса или графа Монте-Кристо в постановке 2010 года исполняли «гордость» корейского мюзикла как жанра, легендарный артист Рю Чжон Хан (류정한), а также Син Сон Рок (신성록), еще один признанный артист, которого вы также нередко могли видеть в качестве актера кино и телевидения. Роль Мерседес по мимо Ок Чжу Хён также исполняла именитая вокалистка Чха Чжи Ён (차지연).

В этот день наши слушатели насладились такими номерами из этого мюзикла, как «Если это истинная любовь» (사랑이 진실할 때), «Ад у вашего порога» (너희에게 선사하는 지옥), «Когда мир был моим» (온 세상 내 것이었을 때), «Я помню те глаза» (그 눈빛을 기억해) и другие композиции в исполнении вышеперечисленных артистов.