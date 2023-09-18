Актер Ким Дон Чжун снимется в сериале KBS «Корё-киданьская война»

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Возвращение актёра Ким Дон Чжуна (김동준) на экраны в сериале KBS «Корё-киданьская война» (고려 거란 전쟁) обещает стать настоящим событием для любителей исторической тематики. Артист воплотит образ восьмого императора государства Корё Хён Чжона (현종). Зрители погрузятся в исторические события, когда молодой император вместе с его политическим наставником генералом Кан Гам Чханом (강감찬), сумел отразить вторжение мощной армии кочевых монгольских племён и привести свою страну к процветанию. Опубликованные KBS кадры съёмок с участием Ким Дон Чжуна вызвали активный интерес зрителей. Особое внимание привлекло его харизматичное воплощение образа императора Хён Чжона, сочетающее в себе мужество и доброту. Премьера сериала «Корё-киданьская война» ожидается в начале ноября этого года. Зрителей ждёт исторический эпос, охватывающий все ключевые моменты истории государства Корё через призму драмы и человеческих страстей.