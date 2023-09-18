Выходит романтическая комедия с участием актрисы Пхё Е Чжин

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В следующем году на экраны выйдет новая комедийная драма, в которой главные роли исполнят актриса Пхё Е Чжин (표예진) и актёр Ли Чжун Ён (이준영). Сериал, который получил название «Я открыто мечтаю стать золушкой» (나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다), будет представлен на стриминг-платформе TVING. Сюжет сериала повествует о женщине, которая, столкнувшись с реалиями жизни, решает для себя «стать золушкой» и встречает богатого принца на белом коне. Актёр Ли Чжун Ён воплотит на экране образ представителя богатой южнокорейский семьи по имени Мун Чха Мин. Пхё Е Чжин, в свою очередь, сыграет роль девушки Син Чжэ Рим. Она устраивается на работу менеджером в частный клуб по интересам, в котором состоит Мун Чха Мин. За написание сценария отвечает Пэк Ми Гён (백미경), известная такими работами как «Дама с достоинством» (품위 있는 그녀), «Силачка То Бон Сун» (힘쎈여자 도봉순). Ожидается, что новый сериал станет настоящим хитом благодаря звёздному составу и профессиональной команде его создателей.