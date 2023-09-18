Сеул становится популярной локацией для съёмок контента

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Сеул всё чаще становится местом для съёмок видеоконтента. За последний год столичная администрация оказала поддержку 268 из 632 проектов, создатели которых выразили желание проводить съёмки на территории города. Подобного рода проекты способствуют укреплению позиций Сеула как одного из красивейших городов мира. Один из недавних успешных примеров – это американский сериал Netflix Xo, Kitty. Он был снят в Сеуле и добился ошеломляющих результатов в международном масштабе, заняв топовые позиции в 90 странах. Сериал оказался настолько успешным, что его создатели приняли решение начать съёмки второго сезона. Власти города сейчас активно изучают потенциальные места для съёмок, показ которых может сделать Сеул ещё более привлекательным городом для кинематографистов со всего мира.