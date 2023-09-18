Телеканал tvN представит новый развлекательный контент

ⓒ STARSHIP Entertainment, AM Entertainment, SM Entertainment, FL ENT

Телеканал tvN официально объявил о запуске нового развлекательного шоу под руководством продюсера На Ён Сока (나영석), получившего название «Что посеешь, то и пожнёшь» (콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다). Этот проект расскажет зрителям о приключениях группы друзей, которые решают заняться фермерством в сельской местности. В увлекательной манере зрители увидят все прелести и трудности земледелия. В числе участников передачи такие известные актёры, как Ли Гван Су (이광수), Ким У Бин (김우빈), То Гён Су (도경수) и Ким Ги Бан (김기방). Ли Гван Су предстоит продемонстрировать свои лидерские качества. Для этого ему потребуется решать различные задачи на ферме. В это время его коллеги Ким У Бин и То Гён Су будут радовать зрителей своим оригинальным чувством юмора. Ким Ги Бан, которого можно считать прирождённым фермером, возьмёт на себя лидерство в группе. Первый выпуск передачи состоится 13 октября.