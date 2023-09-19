Хакерские группировки Северной Кореи
2023-09-20
2023-09-19
На опытном поле Центра сельскохозяйственных исследований и распространения знаний в городе Хвасоне провинции Кёнгидо идёт механизированная уборка риса .
(Yonhap News)
2023-09-20
2023-09-20 14:39:17
2023-09-20 14:12:42
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