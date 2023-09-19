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Уборка риса

2023-09-19

Новости



На опытном поле Центра сельскохозяйственных исследований и распространения знаний в городе Хвасоне провинции Кёнгидо идёт механизированная уборка риса .

(Yonhap News)

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