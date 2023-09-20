Рассказ «Воланчик в воздухе» писательницы Чо Хэ Чжин

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Здравствуйте, Хе Ын! Ваш двоюродный брат Хо Су дал этот электронный адрес. Меня зовут Дэвид Бейкер, моё корейское имя – Син Ён Мок. В десять месяцев, в августе 1997 года, меня усыновила семья Бейкеров из города Милуоки штата Висконсин в США.

Честно говоря, во время взросления я не интересовался своим прохождением и не пытался ничего узнать. Я не видел никакой ценности в том, чтобы понять родителей, которые независимо от их положения отказались от двадцатифунтового ребёнка. Но по стечению жизненных обстоятельств я переехал в Атланту и с тех пор решил, что найду своих родителей и, в частности, мать.









Я шла какое-то время, когда услышала лёгкие постукивания. Пойдя на звуки, я увидела молодую пару, игравшую в бадминтон.

В мой двадцатый день рождения раскрасневшаяся и захмелевшая от череды стопок с водкой мама рассказала вот что. В обеденное время она с коллегами часто играла в бадминтон на площадке завода, с этим человеком они часто становились в пару. Однажды воланчик сильно стукнул её по лбу, тот мужчина первым подбежал к ней, спросил, всё ли нормально, и провёл ладонью по лбу – собственно на этом всё. Это и было их свидание…





한참을 걸으니 탕, 탕, 하는 소리가 들려왔다.

소리를 따라가자 젊은 커플이 공터에서 배드민턴을 치고 있는 모습이 보였다.





내 스무 살 생일이었던 그 날,

연신 소주를 들이켜서 발그레하게 취기가 오른 얼굴로 엄마는 말했다.

점심시간이면 동료들과 함께 공장 마당에서 배드민턴을 쳤는데,

그 사람과 자주 짝이 되었다고.

어느 날 셔틀콕이 이마에 세게 부딪혔을 때,

그가 가장 먼저 달려와 괜찮냐고 물은 뒤 손바닥으로 이마를 쓸어주었다고,

그러니까 그게 다였다. 엄마와 그가 한 데이트는...









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

Какой же смысл хотел вложить автор в название произведения? Бадминтонный воланчик летает из стороны в сторону и останавливается, лишь когда падает на одну из сторон поля. Это может быть сторона Америки или сторона Кореи. Но в воздухе кажется, что воланчик движется вечно, как маятник. В конечном итоге не важно, кто Дэвид – американец или кореец, важно лишь то, что он вечно находится в воздухе, как бадминтонный воланчик. То же самое можно сказать про главную героиню, об этом и хотел сказать автор.









Мама двигалась ловко, как олениха, когда подбрасывала воланчик в воздух и с силой била ракеткой. Наверное, это было так. Я никогда этого не видела, но никогда и не забуду эту сцену в моей памяти. Вскоре пара собрала ракетки и ушла с площадки, но воланчик продолжал летать из стороны в сторону по округлой траектории. И это был вовсе не замысел бога и не последствие греха, а метафора одного отрезка из жизни, которая мечется и замирает где-то посередине.

Ещё долго я стояла в одиночестве на том месте и подумала, что если ещё когда-нибудь буду писать Дэвиду, то расскажу ему о бадминтонном воланчике, летавшем до этих пор на площадке, как маятник. О воланчике в воздухе, об этой вечной сцене…





셔틀콕을 허공에 던진 뒤 라켓으로 탕 칠 때 엄마의 몸짓은 암사슴처럼 날렵했다.

아마 그랬을 것이다.

본 적은 없지만 본 것 같은 그 장면을 이제 나는 영원히 잊지 못한 터였다.





커플은 곧 라켓을 챙겨 공터를 떠났지만 둥근 선을 그리며 반복해서 오가는 셔틀콕이,

신의 뜻도 아니고 죄의 결정체도 아닌,

그저 그 중간쯤의 어딘가에서 흔들리며 머무는 삶의 한 덩어리 은유가 내게는 계속 보였다.





나는 아주 오랫동안 그 곳에 혼자 서 있었고,

언젠가 데이비드에게 다시 메일을 쓰게 된다면

그 때까지 그 공터에서 진자처럼 움직이고 있을 셔틀콕에 대해 이야기해주리 생각했다.

허공의 셔틀콕, 영원한 그 풍경에 대해...









Писательница Чо Хэ Чжин родилась в 1976 году в Сеуле. Дебютировала в 2004 году с повестью «Спросить дорогу у женщины».