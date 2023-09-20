«Пожить с месяц»: новый стиль жизни и будущее путешествий





«Пожить с месяц». Для корейцев это новый тип отдыха. Очарование проживания в течение месяца на новом месте - в возможности познакомиться с местной жизнью и обычаями изнутри. После пандемии данный тип отдыха чуть ли не превращается в новый образ жизни.





Писательница-путешественница Вон Ю Ри и её муж приняли участие в проекте «Пожить с месяц» в уезде Ёнволь-гун провинции Канвон-до.

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Когда-то такой отдых был доступен разве что фрилансерам, знаменитостям и тем, кто задумывался о жизни в провинции после выхода на пенсию. Но теперь среди отдыхающих таким способом стало много и обычных служащих. Это произошло вследствие того, что изменилось восприятие работы и отпуска, и, по мере постковидного распространения работы на удалёнке, всё больше предприятий разрешает своим работникам так называемый «воркейшен» (отпуск без отрыва от работы при обязательной смене обстановки; от английского «work», т.е. «работа», и «vacation», т.е. «отпуск»).





Чечжу-до в эпицентре бума

Не то чтобы до этого никто не ездил куда-нибудь во время отпуска на целый месяц, но модным такой вид отдыха стал в первой половине 2010-х годов. А на смену моде пришёл бум, как следствие совпадения разных факторов, в частности потребности сменить обстановку, получить психологическую компенсацию (например, чтобы снять стресс от учёбы у детей), и роста популярности гестхаусов на Чечжудо. Новые варианты отдыха привлекли внимание после пандемии. Возрождающийся спрос на путешествия, стагнировавший из-за COVID-19, отдых «пожить с месяц» и воркейшен, соединившись, приводят к изменению трендов туризма.

Локации тоже становятся разнообразнее. Теперь конкуренцию Чечжудо составляют провинции Канвондо, Кёнсандо и Чолладо. С целью привлечь туристов местная администрация предлагает разнообразные туры, например «Пожить с месяц на острове Намдо», «Пожить с месяц в провинции Кёнсан-Намдо», «Сейчас время ехать в Кимхэ», «Деревня Нова: месяц в аграрной деревне».





По мере роста числа людей, живущих после пандемии по принципу «воркейшен», увеличивается количество органов местного самоуправления, поддерживающих программы «Пожить с месяц».

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Деревня-отель

Всё чаще желающие пожить вдали от дома выбирают для отдыха деревни, ставшие «живыми отелями». В отличие от обычных отелей, где в одном здании находятся и номера, и службы, в деревне-отеле всё распределено между разными строениями. В итоге вся деревня становится местом досуга, а общение с местными жителями - приятным бонусом.

Например, в деревне Чеминчхон в городе Кончжу провинции Чхунчхон-Намдо жители стали служащими отеля, в качестве ресепшн выступает магазинчик «Кага санчжом 가가상점», роль лобби играет «Кафе Панчуктон 반죽동 247», а ханоки превратились в номера.

Отель-деревня «Улица 18» в уезде Чонсон-гун провинции Канвондо - старейший в стране отель такого типа. А началось всё в 2018 году, когда жители заброшенной шахтёрской деревни в волости Кохан-ып совместно открыли отель-деревню. Местный клуб выполняет функцию лобби. А постояльцы любого из переделанных в гестхаусы пустовавших домов получают купоны на скидку, которые можно использовать в местных ресторанах, фотоателье или парикмахерской.

Это также пример усилий, предпринимаемых в стране с целью повторного использования пустующих домов в аграрных и рыболовецких деревнях. По данным Национального управления статистики, на 2021 год в стране было 1.395.256 пустующих домов. Чтобы решить эту новую проблему, правительство разрешает использовать пустующие дома в сельской местности для гостиничного бизнеса. Для тех, у кого в родных краях стоит без дела дом, это открывает возможность получения финансовой выгоды и может привести к возникновению структур для временного пребывания разной формы.





Это страницы из «Сборника жизненных историй Ли Сыль А: Ёнволь», выпущенного совместно с уездом Ёнвольгун. Писательница Ли Сыль А ежедневно делится своими историями с читателями, используя сервис почтовой рассылки «Ежедневная Ли Сыль А». Во время пребывания в уезде Ли Сыль А запечатлела в виде фото и заметок свои мысли о йоге, полевых цветах, многих других растениях, а также опубликовала веганские рецепты.

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Воркейшен

Растёт также число тех, кто совмещает отдых с работой; иначе говоря, наслаждается воркейшеном. Эта тенденция начала усиливаться в последние годы, когда многие перешли на работу из дома, поскольку для удалёнки сформировалась цифровая база, а работодатели разрешают это, надеясь на повышение эффективности труда. В частности, влияние на бум воркейшена оказывает поколение миллениалов и зумеров, которые на ты с цифровыми гаджетами и считают важным баланс между работой и отдыхом. Если говорить о воркейшене, то смена обстановки не только повышает эффективность труда, но и позволяет подзарядиться. Поэтому специалисты считают, что это не временное явление, а устойчивая тенденция.

Согласно «Trend Korea-2023» - ежегодному изданию, освещающему последние тренды корейского общества, люди разных поколений считают лучшим местом для воркейшена сельскую местность, поскольку там можно насладиться и близостью к природе, и покоем. Чтобы воркейшен и месяц загородной жизни стали универсальными трендами, понадобится какое-то время. А поскольку всё больше корейцев стремится к «простому, но при этом особенному», специалисты полагают, что такие виды отдыха пришли, чтобы остаться с нами надолго.





Чхве Бён Иль, писатель









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.