Хакерские группировки Северной Кореи

В последнее время в новостях мы то и дело слышим о северокорейских провокациях. Начав этот год с запуска ракеты, Северная Корея провела с тех пор уже более двадцати актов демонстрации военной силы. Однако есть и еще более дерзкая угроза с Севера.

Северная Корея всё чаще совершает различного рода атаки в киберпространстве. Так, например, в прошлом месяце была совершена попытка кибератаки на персонал, задействованный в южнокорейско-американских совместных военных учениях. Действия северокорейских хакеров подтверждают, что их технический уровень высок, а действия хорошо продуманы. Эти хакерские организации проводят специальные операции, занимаясь взломом компьютерных сетей и похищением денег. По завершении операции они формируют новые группировки для других операций.

По своим хакерским возможностям Северная Корея занимает третье место в мире после США и России. Фактически за последние 14 лет северокорейские хакерские организации осуществили атаки по меньшей мере на 29 стран. Однако дело не только в количестве атак. Они совершают взломы во всех отраслях – транспортной, аэрокосмической, ядерной, биологической – с целью кражи информации и дезорганизации общества. В 2021 году северокорейские хакеры взломали сервер российской компании-разработчика ракет. Северная Корея – бедная страна, которая нуждается буквально во всём. Однако северокорейские хакерские группировки совершают атаки по всему миру.

Как же такое возможно? В сегодняшнем выпуске мы постараемся разобраться в этом с помощью профессора Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.