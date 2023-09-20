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Сонпхён к празднику Чхусок

2023-09-20

Новости



19 сентября в Мэрии города Квачхона провинции Кёнгидо состолся мастер-класс по приготовлению  сонпхён - вареников из рисового теста с разными начинками. Без этого традиционного блюда невозможно представить праздничный стол на Чхусок - осенний праздник урожая и поминовения предков.

(Yonhap News)

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