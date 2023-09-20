Сонпхён к празднику Чхусок

Хакерские группировки Северной Кореи
2023-09-20
2023-09-20
19 сентября в Мэрии города Квачхона провинции Кёнгидо состолся мастер-класс по приготовлению сонпхён - вареников из рисового теста с разными начинками. Без этого традиционного блюда невозможно представить праздничный стол на Чхусок - осенний праздник урожая и поминовения предков.
(Yonhap News)
2023-09-20
2023-09-20 14:39:17
2023-09-20 14:12:42
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