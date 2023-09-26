Осенний плейлист

Дорогие друзья, мы с вами провожаем уже четвертую неделю сентября, а это значит, что осень в самом разгаре. В странах СНГ уже, скорее всего, большая часть деревьев из изумрудно-зеленых превратилась в багряно-красные. Люди уже переоделись в пальто и куртки, нередко, выходя утром на работу, или на учебу или по другим делам, обязательно нужно прихватить с собой зонтик. В этом году корейская осень заставила себя подождать, здесь дневная температура еще не опустилась даже ниже 20 градусов, солнце по-прежнему обжигающее, но вот атмосфера уже стала другой, осенней. Веет прохладный ветерок, и, как говорят в Корее, небо уже стало по-осеннему высоким, то есть, ясным и голубым-голубым. Так что, совсем скоро, думаю, и корейские клёны «танпун» порадуют жителей Странны утренней свежести своими яркими красками. Мы не можем оставить такое живописное время года без внимания, так что этот выпуск нашей рубрики решили посвятить песням, в которых воспевается, ну или хотя бы упоминается осень. При словосочетании «песня об осени», скорее всего, у многих корейцев всплывет в умах композиция, которую мы прослушали первой. Это бессмертный хит уважаемой певицы Ян Хи Ын (양희은), который называется «Осеннее утро» или «가을 아침». Песня была выпущена 1991 году и занимает почетное место в рейтинге 100 величайших композиций корейской эстрады. Акустическая композиция с незатейливой мелодией описывает обычный утренний пейзаж одной семьи, которая живет в корейской деревне. Казалось бы, ничего особенного, но как же она трогает за душу и какие воспоминания пробуждает! Эту песню нельзя назвать грустной, но трогательный элемент в ней точно присутствует. Так что наш плейлист продолжила песня повеселее, ведь осень – это не всегда печаль и меланхолия! В композиции «Windy Day» или «Ветреный день» в исполнении очаровательной гёрлз-группы Oh My Girl (오마이걸) осень напрямую не упоминается, но у нее абсолютно точно осеннее настроение.

Следом мы прослушали большой хит 2020 года, который играл, как говорится, из каждого утюга, да и по сей день остается одной из любимых осенних песен корейцев. R’n'B дуэт VIBE (바이브) исполнил для нас песню под названием «가을 타나 봐» или «Осенняя меланхолия». Также в эти выходные на наших волнах звучали песни «Мысли осенней ночью» (가을밤에 든 생각) от бэнда Jannabi (잔나비), «Когда наступает осень» (가을이 오면) в исполнении легендарного Ли Мун Сэ (이문세), "Rhythm After Summer" от EXO-CBX (엑소 첸백시) и другие об осени.