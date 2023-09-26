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Мальчики (소년들)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-09-25


Режиссёр: Чон Чжи Ён
В ролях: Соль Гён Гу, Ю Чжун Сан, Чин Гён
Жанр: Криминальная драма
Премьера: 1 ноября 2023 г.

1999 год. В небольшом супермаркете города Самре (провинция Чолла-Пукто) происходит убийство. Полиция по горячим следам находит трёх местных мальчишек, которых быстро обвиняют в совершении преступления и отправляют в тюрьму. Спустя год в отдел расследований приходит новый начальник Хван Чжун Чхоль. Получив наводку о настоящем преступнике, Хван начинает собственное расследование. Однако ему не удаётся довести дело до конца из-за вмешательства своего предшественника Чхве У Сона, который ранее вёл это дело. Через 16 лет три парня выходят на свободу. Вместе с единственной свидетельницей убийства Юн Ми Сук они зачем-то направляются к Хван Чжун Чхолю.
Мальчики (소년들)
Мальчики (소년들)
Мальчики (소년들)
Мальчики (소년들)
Мальчики (소년들)
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