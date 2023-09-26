Мальчики (소년들)





Режиссёр: Чон Чжи Ён

В ролях: Соль Гён Гу, Ю Чжун Сан, Чин Гён

Жанр: Криминальная драма

Премьера: 1 ноября 2023 г.





1999 год. В небольшом супермаркете города Самре (провинция Чолла-Пукто) происходит убийство. Полиция по горячим следам находит трёх местных мальчишек, которых быстро обвиняют в совершении преступления и отправляют в тюрьму. Спустя год в отдел расследований приходит новый начальник Хван Чжун Чхоль. Получив наводку о настоящем преступнике, Хван начинает собственное расследование. Однако ему не удаётся довести дело до конца из-за вмешательства своего предшественника Чхве У Сона, который ранее вёл это дело. Через 16 лет три парня выходят на свободу. Вместе с единственной свидетельницей убийства Юн Ми Сук они зачем-то направляются к Хван Чжун Чхолю.