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Дата рождения: 4 февраля 1993 г.

Рост: 173 см

Вес: 77 кг

Дебют: Комедиант, «Ищущие смеха» (웃찾사), 2016 г.





Комедиант Чо Хун начал свою карьеру в 2016 году в рамках комедийного шоу телеканала SBS «Ищущие смеха». После его закрытия в мае 2017 года Чо Хун вместе со своим коллегой Ли Сон Мином запустил комедийный YouTube-канал (@theMSD). В июле 2023 года Чо Хун выпустил цифровой сингл и видеоклип под названием «Вы знаете профессора Хон?» (홍박사님을 아세요?). Несмотря на многочисленные споры и неоднозначную реакцию, песня Чо Хуна приобрела огромную популярность, и общественность узнала о самом артисте и его вымышленном персонаже Чо Чжу Боне (조주봉). Видеоклип к песне на YouTube набрал почти 5 млн просмотров. Чо Хун получил приглашение для участия в съёмках различного контента, включая YouTube-канал «Тхак Чэ Хун: Ни шагу назад» (노빠꾸탁재훈).