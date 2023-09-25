Netflix анонсировал премьеру сериала «Ли Ду На!»

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Стриминг-платформа Netflix сообщила о скорой премьере сериала «Ли Ду На!» (이두나!) в главной роли с актрисой Пэ Су Чжи (배수지) и актёром Ян Сэ Чжоном (양세종). Показ первой серии состоится 20 октября. Новый контент создан по мотивам одноименного веб-комикса портала Naver. Его сюжет развивается вокруг истории певицы Ли Ду На, вокалистки популярной гёрл-группы. Девушка внезапно объявляет о завершении карьеры и поселяется в общем доме неподалёку от университета. Прибыв на новое место жительства, Ли Ду На встречает будущего соседа, простого и доброго парня по имени Ли Вон Чжун. По словам создателей сериала, зрителей ждут интереснейшие события, наполненные разнообразной палитрой чувств и эмоций. На место режиссёра сериала приглашён Ли Чжон Хё (이정효), известный по таким работам как «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착), «Роман – это приложение к книге» (로맨스는 별책부록) и «Хорошая жена» (굿 와이프).