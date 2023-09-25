Выходит фильм «Норян: Море смерти»

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Кинопрокатная компания Lotte Entertainment объявила о премьере заключительной части трилогии об адмирале Ли Сун Сине «Норян: Море смерти» (노량: 죽음의 바다). Новая кинокартина режиссёра Ким Хан Мина (김한민) выйдет в декабре этого года. События третьей части происходят в 1598 году, спустя семь лет после начала Имчжинской войны. В этот раз роль генерала Ли Сун Сина сыграет актёр Ким Юн Сок (김윤석). В предыдущих двух частях на главные роли были приглашены актёры Чхве Мин Сик (최민식) и Пак Хэ Иль (박해일). Благодаря такой особенности актёрского состава создателям фильма удалось подчеркнуть разные черты характера главного героя: Чхве Мин Сик воплощал в себе храбрость адмирала Ли Сун Сина, Пак Хэ Иль – его дальновидность, а Ким Юн Сок покажет адмирала как мудрого военачальника. К съёмкам третьей части также были привлечены актёры Хо Чжун Хо (허준호), Ан Бо Хён (안보현), Ким Сон Гю (김성규) и многие другие.