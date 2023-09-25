В Пучхоне пройдёт международный анимационный фестиваль

ⓒ 2023 BIAF

С 20 по 24 октября город Пучхон провинции Кёнгидо на несколько дней станет главным центром мировой анимации. В рамках XXV Пучхонского международного анимационного фестиваля (BIAF) будут представлены лучшие работы со всего мира. Зрителей ждёт показ 118 мультипликационных фильмов из 36 стран. Особое внимание привлекает показ работы испанского режиссёра Пабло Бергера «Мечта робота» (로봇 드림). В конкурсной секции примут участие 81 короткометражный и 13 полнометражных мультипликационных фильмов. Коллегию жюри возглавит режиссёр мультипликационного фильма «Запрещено собакам и итальянцам» Ален Угетто, одержавший победу в 2022 году. Организаторы фестиваля в рамках года культурного обмена между РК и Казахстаном подготовили специальную программу «Бессмертные казахи», в рамках которой зрителей смогут ознакомиться с девятью казахскими анимационными фильмами.