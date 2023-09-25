Группа VCHA выпустила первый альбом

ⓒ JYP Entertainment

Продюсерское агентство JYP Entertainment презентовало новую гёрл-группу VCHA (비춰), созданную в сотрудничестве с американским лейблом звукозаписи Republic Records. В пятницу, 22 сентября, девушки выпустили первый сингл-альбом SeVit•NEW LIGHT. Новая работа состоит из трёх песен с заглавным треком Y.O.Universe. Песня была написана с участием канадского музыкального продюсера Cirkut, автора популярного трека Unholy в исполнении Сэма Смита. Группа VCHA состоит из шести участниц: Лекси (렉시), Кейдж (케이지), Камиллы (카밀라), Саванны (사바나), Кейли (케일리) и Кендалл (켄달). Все они прошли отбор по итогам прослушиваний в РК и США. Название группы VCHA происходит от корейского глагола «светить» (비춰). Таким образом продюсер группы Пак Чин Ён (박진영) решил подчеркнуть намерение певиц «осветить» поклонников и весь мир своим талантом.