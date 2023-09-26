Рассказ «Красивый закат» писательницы Пэк Син Э

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Этот юноша – мой идеал лица, которое я не перестаю рисовать в голове с тех пор, как взяла в руки кисть, и до сегодняшнего дня. Шла ли я по дороге или ехала в электричке, я всегда внимательно разглядывала лица людей. И ни о чём больше не думала. Я решила, что однажды обязательно нарисую такое лицо – только и всего.









Чон Гю был старше моего сына всего на три года, более того, я собиралась помолвиться с его старшим братом, а меня так заботило, насколько неопрятно я выглядела во сне, что я в спешке подбежала к зеркалу. Всё темнело перед глазами от мучительной мысли, что я стала бы так относиться к сыну.





내 아들보다 단 세 살밖에 차이가 없는 소년 정규,

아니 그보다도 그의 형과 약혼설이 진행 중에 있는 사이에

그에게 내 자는 얼굴이 행여 더러웠을까 염려되어

거울 앞에 부리나케 달려가던 그 마음을 가지고

내 어이 아들 석주를 보랴 하는 괴로움에 내 눈은 어두워졌어요.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Скорее всего, Сун Хи не станет продолжать отношения с Чон Гю. Её решение пожертвовать своей жизнью ради юноши говорит о том, что она решила не отказаться от него, а сделала такой выбор ради него. В те времена женщинам было крайне сложно нарушать запреты. Рассказ «Красивый закат» был написан Пэк Син Э уже после её развода, когда она была прикована к постели из-за болезни. Хватаясь изо всех сил за угасающую жизнь, писательница хотела напоследок рассказать о своих внутренних желаниях. В этом контексте её образ напоминает отчаянно красивый закат, наступающий до прихода глубокой ночи.









- Я и сама знаю о ценности своей жизни. Я всегда дорожила собой и никогда не отдала бы себя в жертву, даже если бы один мой палец мог спасти жизни тысячи людей. Но сейчас, сейчас я бы хотела принести свою драгоценную жизнь в жертву того самого юноши. С тех пор, как я приняла такое решение, я обрела счастье, утешение и облегчение. Я решила отдать свою жизнь ради того юноши. Мои слёзы сейчас – слёзы счастья, а мучительные иллюзии теперь приносят мне радость.





저 역시 내 삶이 귀한 줄 압니다.

나는 항상 내 손가락 하나를 희생하여 천 사람의 생명을 구할 수 있다 하더라도

선뜻 내어주지 못할 만치 내 몸을 중히 여겼어요.

그렇지만, 그렇지마는 이제는 내 그 귀한 생명을 바쳐서라도

그 소년을 위하려는 거랍니다.

내 마음이 이러한 결심을 하게 되는 날부터 행복했고,

위로받을 수가 있고 해결이 되는 것이었어요.

나는 그 소년을 위하여 생명을 던지리라는 것이었어요.

이제는 흐르는 눈물도 행복된 것 같고

괴로운 환영도 나에게 즐거운 듯합니다.









Писательница Пэк Син Э (19.05.1908-25.06.1939) родилась в г. Ёнчхоне провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировала в 1928 году с рассказом «Моя мать».